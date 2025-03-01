Минобороны: ПВО сбила 17 украинских БПЛА на российскими регионами

Наибольшее число БПЛА зафиксировано в Смоленской области, где сбито пять аппаратов. В воздушном пространстве Крыма уничтожены четыре дрона, в Белгородской области — три. В Брянской и Воронежской областях ликвидировано по два беспилотника, еще один — в Тверской области.