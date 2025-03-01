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Минобороны: ПВО сбила 17 украинских БПЛА на российскими регионами

Беспилотники сбили над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также над Крымом.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 17 украинских беспилотников в нескольких регионах страны.

Согласно официальным данным, в период с 20:05 до 22:30 мск средствами ПВО были уничтожены и подавлены дроны над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также в Крыму.

Наибольшее число БПЛА зафиксировано в Смоленской области, где сбито пять аппаратов. В воздушном пространстве Крыма уничтожены четыре дрона, в Белгородской области — три. В Брянской и Воронежской областях ликвидировано по два беспилотника, еще один — в Тверской области.

Ранее в Тверской области произошла атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой пострадал жилой дом.