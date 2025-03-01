Губернатор Руденя: обломки БПЛА попали в одну из квартир дома в Тверской области

Территория Тверской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 1 марта. Обломки украинского дрона попали в одну из квартир. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Отмечается, что жителей дома эвакуировали в образовательное учреждение. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Губернатор Тверской области также подчеркнул, что жителей вернут в свои квартиры после окончания процесса ликвидации повреждений. Сейчас обстановка находится под контролем Игоря Рудени.
Вечером 28 февраля власти региона оповестили жителей об успешной ликвидации всех украинских дронов. Системы жизнеобеспечения, по словам Игоря Рудени, приведены в штатный режим работы.