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Площадь пожара на бывшем пивоваренном заводе в Петербурге выросла до 600 кв. м

К тушению огня привлекли 80 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в здании бывшего Калинкинского пивоваренного завода в Санкт-Петербурге, где расположен деловой центр, выросла до 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

«Уточнение по пожару в Адмиралтейском районе. В 4−8-этажном административном здании по адресу: Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом № 49 происходит горение на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе заявили, что площадь возгорания увеличилась до 600 кв. м. «В 01:21 [мск] локализация пожара», — добавили в ГУ МЧС РФ по городу.

В тушении огня задействованы 80 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

О пожаре стало известно поздно вечером 28 февраля, ему присвоен ранг повышенной сложности 1-бис. Изначально сообщалось о возгорании на площади 40 кв. м на четвертом этаже здания.

Комплекс зданий и сооружений бывшего Калинкинского пивоваренного завода является объектом культурного наследия регионального значения. Предприятие было основано в конце XVIII века и проработало до 2009 года.

В новость внесены изменения (01:10, 01:41 мск) — площадь возгорания выросла до 600 кв. м., объявлена локализация пожара.

МЧС
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