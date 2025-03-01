Площадь пожара на бывшем пивоваренном заводе в Петербурге выросла до 600 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в здании бывшего Калинкинского пивоваренного завода в Санкт-Петербурге, где расположен деловой центр, выросла до 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.