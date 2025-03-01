В окно квартиры жилого дома в Тверской области попали фрагменты БПЛА

В Удомле Тверской области обломки сбитого беспилотника повредили одну из квартир жилого дома.
По сообщению губернатора Игоря Рудени, для безопасности жителей временно разместили в одном из местных образовательных учреждений.
На месте происшествия работают экстренные службы, ликвидируя последствия атаки. После завершения необходимых мероприятий жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, в Тверской области произошла атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой пострадал жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.