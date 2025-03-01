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В окно квартиры жилого дома в Тверской области попали фрагменты БПЛА

Для безопасности жителей временно разместили в одном из местных образовательных учреждений.

Источник: Аргументы и факты

В Удомле Тверской области обломки сбитого беспилотника повредили одну из квартир жилого дома.

По сообщению губернатора Игоря Рудени, для безопасности жителей временно разместили в одном из местных образовательных учреждений.

На месте происшествия работают экстренные службы, ликвидируя последствия атаки. После завершения необходимых мероприятий жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, в Тверской области произошла атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой пострадал жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.