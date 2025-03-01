Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор

«У него (Березовского — ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год.