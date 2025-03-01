Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор

«У него (Березовского — ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год.
Экс-генпрокурор России заявил, что Березовский специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби. При этом, по словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в этом деле.
Как заявлял сам Березовский в обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, он 1 марта улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.
Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще «один стрелок» по заказу Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.