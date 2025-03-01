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Следователи нашли в доме актёра Хэкмена лекарства и календарь на 2025 год

Обстоятельства гибели Хэкмена и его жены остаются неясными.

Источник: Аргументы и факты

В доме американского актера Юджина Хэкмена и его супруги, чьи тела были обнаружены ранее, были найдены лекарства, предположительно предназначенные для лечения щитовидной железы, а также календарь на 2025 год. Об этом сообщает газета Daily Mail, уточняя, что в доме, где произошла трагедия, также находилась их собака.

Следственные органы установили, что найденные медикаменты связаны с лечением щитовидной железы. Тело жены актера было обнаружено на полу в ванной комнате, рядом с ней находилась открытая бутылка с рецептурными таблетками.

Обстоятельства гибели Хэкмена и его жены остаются неясными. Расследование продолжается, и следователи пытаются выяснить все детали произошедшего, чтобы установить истинные причины трагедии.

Ранее журнал Daily Mail сообщал, что трупы актера и его супруги были частично мумифицированы. Следователи предположили, что смерть наступила значительное время назад.