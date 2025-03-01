Казахстанский певец и ведущий Аскар Дуйсенов погиб в ДТП

В соцсетях коллеги и друзья музыканта выражают соболезнования. Сообщается, что прощание с артистом состоится 2 марта на родине певца — в ауле Кишкенеколь в Северо-Казахстанской области.
По информации ДП Акмолинской области, ДТП произошло 28 февраля на 31-м километре автодороги Астана — Петропавловск, где столкнулись «Газель» и Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался. По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств. Безопасность на дорогах — ответственность каждого участника движения.