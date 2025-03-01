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В Петербурге произошел пожар в административном здании на пощади 600 кв. м

В Санкт-Петербурге произошел пожар в административном здании на площади 600 кв. м. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 21:52 по адресу Адмиралтейский район, улица Курляндская, 49. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В ликвидации возгорания принимают участие 19 единиц техники и 80 человек. По уточненным данным, пожар был локализован в 01:20. Информация о пострадавших не поступала.

27 февраля стало известно, что в Пролетарском районе Тулы в результате пожара в бытовке погиб 40-летний мужчина. В тушении бытовки были задействованы 12 человек и три единицы техники. Тогда площадь пожара составила 18 кв. м.

МЧС
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