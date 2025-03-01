Экс-глава протезно-ортопедического предприятия обжаловал свой арест

«Судом зарегистрированная апелляционная жалоба Б. Н. Хубутии на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.
Согласно постановлению суда об избрании меры пресечения обвиняемому, второй фигурант, проходящий по делу — Ващенко О. И — также арестован, а их пособник Бобылин Р. В. по решению суда отправлен под домашний арест.
Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном) по подозрению в хищении бюджетных средств задержаны генеральный директор московского протезно-ортопедического предприятия Хубутия, представитель венгерской компании Sendix comsulting kft Бобылин и посредник в преступной схеме Ващенко.
Уголовное дело возбуждено ГУ МВД по Москве по факту хищения в 2022 году бюджетных средств при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий. Московское предприятие подписало контракт с венгерской компанией Sendix comsulting kft, которой перечислили €685 тыс. Но представители компании, ссылаясь на экспортные санкции, путем заключения дополнительного соглашения с московским предприятием возложили поставку комплексов на турецкую компанию, которой также были перечислены деньги.