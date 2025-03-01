Экс-глава протезно-ортопедического предприятия обжаловал свой арест

Уголовное дело возбуждено ГУ МВД по Москве по факту хищения в 2022 году бюджетных средств при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий. Московское предприятие подписало контракт с венгерской компанией Sendix comsulting kft, которой перечислили €685 тыс. Но представители компании, ссылаясь на экспортные санкции, путем заключения дополнительного соглашения с московским предприятием возложили поставку комплексов на турецкую компанию, которой также были перечислены деньги.