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Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

«Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального», — сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале «Россия 24».

Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

ФСБ