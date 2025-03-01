Предварительное расследование дела о некачественных бронежилетах завершено

«Предварительное следствие окончено», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита и фигуранты в ближайшее время начнут ознакомление с томами дела.
В уголовном деле фигурируют генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество.
Есипов ранее признал вину по уголовному делу и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко, Михаил Богданов и Вячеслав Портянников. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его перевели под домашний арест. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он как и Есипов, дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.