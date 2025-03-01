Предварительное расследование дела о некачественных бронежилетах завершено

Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко, Михаил Богданов и Вячеслав Портянников. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его перевели под домашний арест. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он как и Есипов, дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.