«Отравила и заморозила с помощью азота»: обвиняемая в убийстве Тархова и его жены признала вину

В Самаре активно расследуют двойное убийство. Фигуранткой уголовного дела оказалась Екатерина Бельская. Женщина является внучкой экс-мэра Самары Виктора Тархова. Однако она же и стала его палачом. Екатерина Бельская также расправилась над женой Виктора Тархова, своей бабушкой, подробно пишет KП-Самара.
Преступница призналась в содеянном. Она также рассказала, что у нее был помощник. Они действовали сообща, однако Екатерину Бельскую поймали, а второго подозреваемого — нет.
«От фигурантки получены признaтельные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Отмечается, что Екатерине Бельской всего 29 лет. Мотивом для совершения преступления послужили деньги и имущество знатных пенсионеров.
«Она отравила их, а затем заморозила при помощи aзота. После чего ее сообщник — мужчина — расчленил тела, части которых они вместе рaскидали по мусорным контейнерам», — поделились в Следственном комитете.
Подозреваемая прошла психолого-психиатрическую экспертизу. В ее отношении завели также и второе уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России о мошенничестве в крупном размере. Подчеркивается, что женщина участвовала в сомнительных схемах с автомобилем погибшей бабушки.
В последнее время часто встречаются истории об убийстве из-за корыстных побуждений. Так, например, случилось и в Хакасии. Преступник лишил жизни бывшую сожительницу и их общего сына. Тела обнаружил сосед. Сотрудники правоохранительных органов нашли признаки насильственной смерти. Оказалось, всё дело в алиментах, которые не хотел платить отец семейства.
Не менее страшная история произошла и в Соединенных Штатах. Как рассказали в суде, мужчина нанес своей пассии 40 ударов ножом. Всё случилось 14 февраля, в день всех влюбленных. Женщина якобы не оценила романтический ужин, который подготовил ее мужчина. С этого все и началось. У пары есть трое детей. Видимо преступник не думал, как они будут жить после убийства матери.