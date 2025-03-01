«Отравила и заморозила с помощью азота»: обвиняемая в убийстве Тархова и его жены признала вину

Не менее страшная история произошла и в Соединенных Штатах. Как рассказали в суде, мужчина нанес своей пассии 40 ударов ножом. Всё случилось 14 февраля, в день всех влюбленных. Женщина якобы не оценила романтический ужин, который подготовил ее мужчина. С этого все и началось. У пары есть трое детей. Видимо преступник не думал, как они будут жить после убийства матери.