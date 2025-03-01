Фура раздавила авто и упала с моста в Хабаровском крае, в ДТП есть погибшие

По предварительным данным, ДТП случилось 1 марта в 08:30 на 83-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури». Водитель автомобиля «Хонда Фрид», направляясь из города Владивостока в город Хабаровск, выехал на встречную полосу. Там он врезался в тягач марки «Вольво», двигавшийся навстречу. Судя по видео, опубликованному в городских пабликах, после столкновения большегруз упал с моста, а придавленный «Фрид» остался на проезжей части.