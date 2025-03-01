Фура раздавила авто и упала с моста в Хабаровском крае, в ДТП есть погибшие

В Хабаровском крае на федеральной трассе погиб водитель легкового автомобиля в жёсткой аварии с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, ДТП случилось 1 марта в 08:30 на 83-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури». Водитель автомобиля «Хонда Фрид», направляясь из города Владивостока в город Хабаровск, выехал на встречную полосу. Там он врезался в тягач марки «Вольво», двигавшийся навстречу. Судя по видео, опубликованному в городских пабликах, после столкновения большегруз упал с моста, а придавленный «Фрид» остался на проезжей части.
В результате полученных травм водитель «Хонда Фрид», 46-летний мужчина, скончался ещё до прибытия бригады скорой. Водитель грузовика «Вольво», 50-летний мужчина, был доставлен в ККБ № 2 города Хабаровска для осмотра, оказания медицинской помощи.
Сообщается, что оба водителя в момент аварии были пристёгнуты ремнями безопасности. Пассажиров в транспортных средствах не находилось.
На месте аварии работают сотрудники районного отделения Государственной автомобильной инспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.