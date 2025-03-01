Замглавы Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке на 100 млн

Дениса Алексеева арестовали на два месяца вместе с главой представительства Вологодской области в Москве Кириллом Бочаровым. По версии следствия, они требовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку. Чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).