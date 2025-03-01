Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке на 100 млн

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев подал апелляцию на решение суда о его аресте, сообщили «РИА Новости» в Басманном суде Москвы. 26 февраля его заключили под стражу по делу о взятке в 100 млн руб.

Источник: Reuters

Дениса Алексеева арестовали на два месяца вместе с главой представительства Вологодской области в Москве Кириллом Бочаровым. По версии следствия, они требовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку. Чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов счел, что дело не связано с работой его заместителя в регионе. По его словам, Денис Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли области.