Шериф сообщил, что актер Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения тела

Тела обнаружили двое работников. Аракава лежала на полу в ванной, там же были найдены разбросанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Рядом с ней был обнаружен труп одной из собак. Хэкмен был найден рядом с кухней. В доме были еще две живые собаки.