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Во Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м

В городе Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом 1 марта сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о пожаре складского помещения по адресу: г. Владимир, ул. Производственная, д. 3, на предварительной площади 3,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 28 человек личного состава и 11 единиц техники.

В Санкт-Петербурге 28 февраля произошел пожар в административном здании на площади 600 кв. м. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС города, пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пожар был локализован в 01:20. Пострадавших нет.

пожары
МЧС