Во Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге 28 февраля произошел пожар в административном здании на площади 600 кв. м. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС города, пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пожар был локализован в 01:20. Пострадавших нет.