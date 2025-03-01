Во Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м

«Поступило сообщение о пожаре складского помещения по адресу: г. Владимир, ул. Производственная, д. 3, на предварительной площади 3,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 28 человек личного состава и 11 единиц техники.
В Санкт-Петербурге 28 февраля произошел пожар в административном здании на площади 600 кв. м. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС города, пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пожар был локализован в 01:20. Пострадавших нет.