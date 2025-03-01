Во Владивостоке загорелся жилой дом

«Утром 1 марта произошло возгорание жилого дома № 36 по ул. Борисенко в городе Владивостоке, в ходе которого произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет не менее 500 кв. м. На место происшествия для координации действий специальных служб выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев», — говорится в сообщении.