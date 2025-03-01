Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке загорелся жилой дом

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Пожар возник в жилом доме во Владивостоке, произошло частичное обрушение кровли, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет не менее 500 кв. м. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

«Утром 1 марта произошло возгорание жилого дома № 36 по ул. Борисенко в городе Владивостоке, в ходе которого произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет не менее 500 кв. м. На место происшествия для координации действий специальных служб выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев», — говорится в сообщении.

На тушении работают пожарные спасательные части, принимаются дополнительные меры по недопущению распространения огня на прилегающую территорию. Спасены и эвакуированы пять жителей дома, уточнили в прокуратуре.

МЧС
пожары