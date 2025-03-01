Сотрудники «Халк Банка» расхитили средства, предназначенные для пособий и материальной помощи

Как проходило хищение?
Следствие установило, что должностные лица банка незаконно использовали специальное программное обеспечение. Воспользовавшись логинами и паролями двух сотрудников, они оформили банковские карты на 68 граждан без их ведома и участия.
Через эти подставные карты злоумышленники вывели и обналичили 104 миллиона сумов, предназначенные для социальных пособий и материальной помощи.
Что грозит обвиняемым?
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 3, пункт «г» Уголовного кодекса (хищение с использованием компьютерной техники).
Им грозит штраф от 300 до 600 базовых расчетных величин (от 112,5 миллиона до 225 миллионов сумов), исправительные работы сроком до трёх лет либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Следствие продолжается, и, возможно, в этом деле появятся новые фигуранты.