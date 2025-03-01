В Хабаровском крае в результате ДТП погиб один человек

При этом оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве сообщили, что пассажиров в транспортных средствах не было. В Госавтоинспекции добавили, что на месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.