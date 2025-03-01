Генерала Ивана Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО, — рассказал Попов корреспонденту ТАСС. — Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части».
По словам генерала, в настоящее время его официально никто не уведомил об увольнении из ВС РФ. «До сих пор я не видел ни одной выписки из приказа, ни одного уведомления, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело, мои аттестаты», — отметил он.
Кроме того, генерал сообщил, что он попросил разъяснить обстоятельства его увольнения. «Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — отметил Попов.
Тамбовский гарнизонный военный суд в пятницу в закрытом режиме заменил генералу Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, арестовав его в зале суда на два месяца. Решение суда будет обжаловано, заявил в свою очередь адвокат генерала Сергей Буйновский.