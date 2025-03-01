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Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.

Источник: © РИА Новости

Ранее прокуратура Приморья сообщила, что утром в субботу произошло возгорание в двухэтажном жилом доме по улице Борисенко во Владивостоке. Предварительно, огонь охватил не менее 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия прибыл прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев, надзорное ведомство проконтролирует установление причин возгорания. В ГУМЧС России по региону позже уточнили, что при помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек, в ходе тушения пожара было найдено тело погибшего.

«Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

пожары
МЧС