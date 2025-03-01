В Челябинске осудили бывшего заместителя главного врача за коррупцию

Кроме того, в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года осужденный, угрожая совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам ООО, вымогал у представителя коммерческой организации взятку в размере свыше 3,8 млн рублей за обеспечение беспрепятственной приемки выполненных работ, заведомо несоответствующих условиям контракта, перечисление оплаты по указанному контракту и отказ от его расторжения.