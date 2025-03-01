В Челябинске осудили бывшего заместителя главного врача за коррупцию

В Челябинске вынесен приговор бывшему заместителю главного врача медицинского учреждения за совершение коррупционных преступлений.
Речь идет о вынесении приговора в отношении бывшего заместителя главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» Алексея Неверова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Как сообщает челябинский следком, установлено, что в период с декабря 2017 по март 2018 года Неверов, являясь должностным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от представителя трех коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме более 1,9 млн рублей. Взамен требовалось обеспечение беспрепятственного заключения контракта на замену лифтового оборудования, а также последующей приемки выполненных работ, заведомо несоответствующих условиям контракта.
Кроме того, в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года осужденный, угрожая совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам ООО, вымогал у представителя коммерческой организации взятку в размере свыше 3,8 млн рублей за обеспечение беспрепятственной приемки выполненных работ, заведомо несоответствующих условиям контракта, перечисление оплаты по указанному контракту и отказ от его расторжения.
Фигурант не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам: его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Преступления выявило УФСБ России по Челябинской области.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года», — говорится в сообщении.