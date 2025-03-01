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Челябинец осужден за хищение денег у 17 глухонемых

Житель Челябинска получил штраф за мошенничество — мужчина обманывал людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Установлено, что 29-летний челябинец в 2023 и 2024 годах совершил хищение денежных средств у 17 граждан, которые являются инвалидами по слуху.

«Подсудимый создал в мессенджере группу участников из знакомых лиц, в которой разместил информацию о займе денежных средств с последующим возвратом в короткие сроки с процентами, не имея возможности и намерений выполнить финансовые обязательства. Введя потерпевших в заблуждение, похитил свыше 330 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.