Челябинец осужден за хищение денег у 17 глухонемых

Установлено, что 29-летний челябинец в 2023 и 2024 годах совершил хищение денежных средств у 17 граждан, которые являются инвалидами по слуху.
«Подсудимый создал в мессенджере группу участников из знакомых лиц, в которой разместил информацию о займе денежных средств с последующим возвратом в короткие сроки с процентами, не имея возможности и намерений выполнить финансовые обязательства. Введя потерпевших в заблуждение, похитил свыше 330 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.