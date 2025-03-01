Челябинец осужден за хищение денег у 17 глухонемых

«Подсудимый создал в мессенджере группу участников из знакомых лиц, в которой разместил информацию о займе денежных средств с последующим возвратом в короткие сроки с процентами, не имея возможности и намерений выполнить финансовые обязательства. Введя потерпевших в заблуждение, похитил свыше 330 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.