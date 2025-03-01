В ночь на 1 марта в Ростовской области отражена атака БПЛА в Новошахтинске

Напомним, 27 феврая Юрий Слюсарь отреагировал на новость о том, что СБУ заочно предъявила ему обвинения в «пособничестве» Вооруженным силам Российской Федерации, обеспечении поставок боевых самолетов во время его работы на посту руководителя «Объединенной авиастроительной корпорацией».