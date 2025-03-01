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Легковой автомобиль перевернулся на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Водитель сам выбрался из машины.

Источник: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Авария, в результате которой перевернулся автомобиль, произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, водитель не справился с управлением и съехал с переправы. Мужчина самостоятельно выбрался из машины. Прибывшие на место ДТП пожарные передали пострадавшего медикам.

Уточняется, что авария не повлияла на движение на Мызинском мосту.

Ранее мы писали, что виновником ДТП с двумя погибшими на улице Землячки в Нижнем Новгороде стал 18-летний водитель. Смертельные травмы получили женщины, которые стояли на остановке общественного транспорта.

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