Легковой автомобиль перевернулся на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Авария, в результате которой перевернулся автомобиль, произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, водитель не справился с управлением и съехал с переправы. Мужчина самостоятельно выбрался из машины. Прибывшие на место ДТП пожарные передали пострадавшего медикам.
Уточняется, что авария не повлияла на движение на Мызинском мосту.
Ранее мы писали, что виновником ДТП с двумя погибшими на улице Землячки в Нижнем Новгороде стал 18-летний водитель. Смертельные травмы получили женщины, которые стояли на остановке общественного транспорта.