Советник мэра Красноярска на полтора месяца отправлен в СИЗО

Уголовное дело в отношении советника главы Красноярска возбуждено по материалам регионального УФСБ. Как установило следствие, осенью 2023 года состоялся аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на Технологической улице. Победителем было признано АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ), с которым муниципальная управляющая компания «Красноярская» подписала договор купли-продажи комплекса стоимостью более 4,5 млн руб.