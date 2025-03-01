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Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге

В Петербурге потушили пожар в административном здании, погиб мужчина.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге потушили, в результате пожара погиб мужчина, сообщает городское ГУМЧС.

Пожар произошел накануне вечером в здании на Курляндской улице. В административном здании происходило горение на площади 600 квадратных метров. Из опасной зоны были эвакуированы 21 человек. Пожар был локализован в 01:20 мск.

«В 09:04 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 19 единиц техники и 80 человек.

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