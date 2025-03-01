Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге потушили, в результате пожара погиб мужчина, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел накануне вечером в здании на Курляндской улице. В административном здании происходило горение на площади 600 квадратных метров. Из опасной зоны были эвакуированы 21 человек. Пожар был локализован в 01:20 мск.
«В 09:04 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 19 единиц техники и 80 человек.