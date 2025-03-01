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Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ.

Ранее сообщалось о тушении пожара на складе во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже его локализовали.

«Во Владимирской области ликвидировали открытое горение», — сообщается в Telegram-канале ведомства.