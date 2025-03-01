В Прикамье укушенному бродячей собакой пенсионеру выплатят 25 тысяч рублей

Представитель ответчика исковые требования не признал. Он рассказал, что для отлова бездомных животных администрация Кизела заключила контракт. Мужчина настаивал, что исполнитель оказал все необходимые услуги по условиям контракта. Особенно он подчеркнул, что с заявкой на отлов бездомных животных в администрацию никто не обращался. Ответчик также добавил, что пострадавший мужчина не доказал, что его укусила безнадзорная собака.