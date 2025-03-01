В Прикамье укушенному бродячей собакой пенсионеру выплатят 25 тысяч рублей

Пенсионер получит от администрации Кизеловского округа 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Пермском краевом суде, ссылаясь на информацию Кизеловского городского суда.
«На одной из улиц Кизела около здания местного пенсионного фонда пожилого мужчину окружила стая безнадзорных собак. Внезапно одна из них укусила его за правую голень, мужчина испытал сильную боль и очень испугался. Чтобы отогнать собаку, ему пришлось использовать газовый баллончик», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
Пенсионер обратился в больницу, прошёл курс антирабической вакцинации. По словам мужчины, боль в ноге беспокоила его больше месяца. Он также поделился, что теперь начинает испытывать страх при взгляде на любую собаку. Доводы истца в суде поддержал прокурор.
Представитель ответчика исковые требования не признал. Он рассказал, что для отлова бездомных животных администрация Кизела заключила контракт. Мужчина настаивал, что исполнитель оказал все необходимые услуги по условиям контракта. Особенно он подчеркнул, что с заявкой на отлов бездомных животных в администрацию никто не обращался. Ответчик также добавил, что пострадавший мужчина не доказал, что его укусила безнадзорная собака.
Тем не менее суд пришёл к выводу о недостаточности принятых ответчиком мер по обращению с животными без владельцев, так как они не смогли исключить причинение вреда человеку.
«Истец испытывал физические и нравственные страдания. Он пережил психологическую травму и имел все основания опасаться за своё здоровье», — добавили в Пермском краевом суде.
12 февраля суд взыскал с администрации муниципального округа в пользу истца компенсацию морального вреда в объёме 25 тысяч рублей.
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