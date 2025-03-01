В Ростове мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Огонь увидели соседи, они-то и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС России быстро справились с пламенем. С огнем боролись 24 сотрудника МЧС, было задействовано шесть единиц спецтехники. В 1:50 сообщили о полной ликвидации огня. В самом помещении они обнаружили хозяина дома, к сожалению, он уже не подавал признаков жизни. Пожара площадью в десять квадратных метров хватило, чтобы унести жизнь мужчины.