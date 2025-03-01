В Ростове мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 марта, в пожаре погиб человек. В этот раз огонь унес жизнь 45-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
— Сегодня ночью в частном доме на улице 25-я Линия вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 1:08, — уточнили в экстренном ведомстве.
Огонь увидели соседи, они-то и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС России быстро справились с пламенем. С огнем боролись 24 сотрудника МЧС, было задействовано шесть единиц спецтехники. В 1:50 сообщили о полной ликвидации огня. В самом помещении они обнаружили хозяина дома, к сожалению, он уже не подавал признаков жизни. Пожара площадью в десять квадратных метров хватило, чтобы унести жизнь мужчины.
— По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. — Напоминаем: не курить в постели и оборудовать место для курения пепельницей, всегда проверять, потушена ли сигарета. А еще — установить пожарный извещатель, который среагирует на дым и разбудит громким звуком. Кроме того, огнетушитель поможет справиться с огнем на ранней стадии.