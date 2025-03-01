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Одна из пострадавших в ДТП в поселке Трудовое Владивостока скончалась в больнице

В поселке Трудовое 64-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась в больнице.

Источник: Прокуратура Приморского края

Одна из пострадавших в ДТП на улице Лермонтова в поселке Трудовое Владивостока скончалась в больнице. Об этом проинформировали в прокуратуре Приморского края.

Напомним, сегодня, 1 марта, в поселке Трудовое произошло ДТП. Водитель УАЗа 64 лет сбил двух женщин, которые переходили через проезжую часть в нерегулируемом месте. Обе женщины получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

К сожалению, как стало известно, одну из пострадавших спасти не удалось. Она скончалась в медучреждении. О судьбе второй пострадавшей пока ничего не сообщается.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

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