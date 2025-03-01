Одна из пострадавших в ДТП в поселке Трудовое Владивостока скончалась в больнице

Одна из пострадавших в ДТП на улице Лермонтова в поселке Трудовое Владивостока скончалась в больнице. Об этом проинформировали в прокуратуре Приморского края.
Напомним, сегодня, 1 марта, в поселке Трудовое произошло ДТП. Водитель УАЗа 64 лет сбил двух женщин, которые переходили через проезжую часть в нерегулируемом месте. Обе женщины получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
К сожалению, как стало известно, одну из пострадавших спасти не удалось. Она скончалась в медучреждении. О судьбе второй пострадавшей пока ничего не сообщается.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.