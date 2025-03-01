СК: в частном доме-интернате Озерского района погибла пенсионерка

По версии следствия, работники дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного в поселке Задорожье Озерского района, должным образом не обеспечили присмотр за 85-летней женщиной, не способной самостоятельно себя обслуживать. В результате 18 февраля пенсионерка выпала из окна своей комнаты на втором этаже здания и скончалась от полученных травм на месте происшествия.