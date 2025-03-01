Работник пытался украсть у фермера десять тонн пшеницы

«20 февраля в полицию поступило заявление от руководителя одного из местных крестьянских хозяйств. Он сообщил, что в отношении его предприятия совершили попытку кражи 10,16 тонн семян пшеницы. Ущерб составил около 2 млн тенге. По данному факту возбудили досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК “Кража”, — рассказали в полиции.