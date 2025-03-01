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В Самаре «Cadillac» врезался в три машины на улице Ново-Садовой

В Самаре произошла массовая авария при повороте на проспект Кирова.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самаре произошла серьезная авария вечером в пятницу, 28 февраля. На улице Ново-Садовой столкнулись 4 автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Сообщение об аварии поступило в 19:47. Водитель «Cadillac» двигался по улице Ново-Садовой. Во время поворота на проспект Кирова автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с «Ford Focus». После столкновения «Cadillac» отбросило на стоящих на светофоре автомобили «ГАЗель» и «Lada Vesta», — отметили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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