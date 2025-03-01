Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона. «КП»-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.