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Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района.

Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона. «КП»-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.

Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

«Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.

Несчастный случай