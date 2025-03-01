3-летний ребенок, пострадавший на кухне дома, скончался

О том, что ребенок умер, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Малыш более двух месяцев находился в коме, получал лечение и респираторную поддержку — искусственную вентиляцию легких.
Напомним, 19 декабря в многопрофильную детскую областную больницу в крайне тяжелом, агональном состоянии был госпитализирован трехлетний ребенок с раной в области левой глазницы. Малышу поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение в области левой глазницы, гематомы правой и левой височных долей, кровоизлияние головного мозга».
Мама ребенка тогда рассказала полицейским, что произошел несчастный случай в быту. Во время того, как она готовила ужин, сын прыгал рядом на кухне и, упав со стула, наткнулся глазом на нож. Полицейские провели проверку по установлению всех обстоятельств и начали досудебное расследование. По данному факту было начато расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
25 декабря 2024 года уголовное дело переквалифицировано на «неосторожное причинение вреда здоровью». Мама мальчика, как законный представитель ребенка, была признана потерпевшей по данному делу. Уголовное дело находится в отделе дознания управления полиции города Петропавловска. Как сообщали Tengrinews.kz в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, подозреваемого по делу не было. Был ли это несчастный случай, покажут результаты следствия.