3-летний ребенок, пострадавший на кухне дома, скончался

Мама ребенка тогда рассказала полицейским, что произошел несчастный случай в быту. Во время того, как она готовила ужин, сын прыгал рядом на кухне и, упав со стула, наткнулся глазом на нож. Полицейские провели проверку по установлению всех обстоятельств и начали досудебное расследование. По данному факту было начато расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».