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В Екатеринбурге арестовали главреда «Вечерних ведомостей»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток главного редактора местной интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.

Источник: © РИА Новости

Постникова задержали в Екатеринбурге в пятницу, в день, когда он должен был выступать с лекцией об уральской идентичности. На него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики). Как уточнял РИА Новости его адвокат Георгий Краснов, журналиста задержали из-за логотипа «Штаба Навального»* (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена), размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года.

«Постникова арестовали на 14 суток», — сказали агентству в облсуде.

В сентябре 2022 года в квартире Постникова проходили обыски. Тогда правоохранительные органы допросили журналиста из-за его возможной причастности к фейкам о ВС РФ, по делу о которых заочно арестован экс-депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан в России иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Задерживать его не стали, проходил он в деле как свидетель. При этом, как подчеркивал адвокат, Постников не знал экс-депутата, его взглядов не разделял.

В июле 2022 года главреда «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.

* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в список экстремистов и террористов.