В Екатеринбурге арестовали главреда «Вечерних ведомостей»

В сентябре 2022 года в квартире Постникова проходили обыски. Тогда правоохранительные органы допросили журналиста из-за его возможной причастности к фейкам о ВС РФ, по делу о которых заочно арестован экс-депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан в России иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Задерживать его не стали, проходил он в деле как свидетель. При этом, как подчеркивал адвокат, Постников не знал экс-депутата, его взглядов не разделял.