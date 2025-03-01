Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал на два месяца водителя каршеринга, въехавшего в остановку

Свои права 18-летний водитель получил всего три месяца назад.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд на два месяца арестовал 18-летнего водителя каршерингового автомобиля, въехавшего в остановку с людьми.

Напомним, вечером 27 февраля каршеринговый автомобиль совершил кульбит и влетел в остановку общественного транспорта на улице Землячки. В этот момент на остановке находилось несколько человек — они ждали своего автобуса. В результате ДТП два пешехода погибли на месте, еще четыре человека пострадали. С травмами они были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что за рулем находился 18-летний парень, получивший водительские права всего три месяца назад. Он не имел большого опыта в управлении автомобилем, но решил прокатить друзей с «ветерком». Результатом этой поездки стала авария с гибелью людей.