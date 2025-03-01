Суд арестовал на два месяца водителя каршеринга, въехавшего в остановку

Напомним, вечером 27 февраля каршеринговый автомобиль совершил кульбит и влетел в остановку общественного транспорта на улице Землячки. В этот момент на остановке находилось несколько человек — они ждали своего автобуса. В результате ДТП два пешехода погибли на месте, еще четыре человека пострадали. С травмами они были доставлены в больницу.