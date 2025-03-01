Суд арестовал на два месяца водителя каршеринга, въехавшего в остановку

В Нижнем Новгороде суд на два месяца арестовал 18-летнего водителя каршерингового автомобиля, въехавшего в остановку с людьми.
Напомним, вечером 27 февраля каршеринговый автомобиль совершил кульбит и влетел в остановку общественного транспорта на улице Землячки. В этот момент на остановке находилось несколько человек — они ждали своего автобуса. В результате ДТП два пешехода погибли на месте, еще четыре человека пострадали. С травмами они были доставлены в больницу.
Ранее стало известно, что за рулем находился 18-летний парень, получивший водительские права всего три месяца назад. Он не имел большого опыта в управлении автомобилем, но решил прокатить друзей с «ветерком». Результатом этой поездки стала авария с гибелью людей.