Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские в Крылатском задержали неадекватного мужчину с ножом

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве на Осеннем бульваре. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию от граждан поступило несколько сообщений о том, что на Осеннем бульваре неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом окружающим. Незамедлительно по адресу происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 38-летнего мужчину. У него изъят нож, он направлен на экспертизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант заключен под стражу.