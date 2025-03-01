Полицейские в Крылатском задержали неадекватного мужчину с ножом

«В полицию от граждан поступило несколько сообщений о том, что на Осеннем бульваре неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом окружающим. Незамедлительно по адресу происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 38-летнего мужчину. У него изъят нож, он направлен на экспертизу», — говорится в сообщении.