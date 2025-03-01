В Ростове водитель «Тойоты» скрывался от погони и протаранил автобус

В результате неудачных маневров около 5:10 утра в районе дома № 58 по проспекту Буденновскому, на пересечении с Красноармейской улицей, иномарка столкнулась с автобусом Yutong, который выезжал на линию маршрута № 82 — от главного железнодорожного вокзала в микрорайон Александровка. К счастью, на борту автобуса под управлением 58-летнего шофера, не было пассажиров. А вот людям, находившимся в легковушке, не повезло.