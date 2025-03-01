В Ростове водитель «Тойоты» скрывался от погони и протаранил автобус

Ранним утром субботы, 1 марта, в Ростове-на-Дону два человека попали в больницу в результате ДТП в центре города. Как рассказали в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области, водитель иномарки скрывался от погони и врезался в автобус.
— В ходе патрулирования улиц в Ростове на проспекте Буденновском внимание сотрудников экипажа Госавтоинспеции привлек автомобиль Toyota Camry, который двигался без включенного света фар, — объяснили в региональном управлении ГАИ. — Когда полицейские, включив проблесковые маячки, подали водителю машины сигнал об остановке, он попытался скрыться.
В результате неудачных маневров около 5:10 утра в районе дома № 58 по проспекту Буденновскому, на пересечении с Красноармейской улицей, иномарка столкнулась с автобусом Yutong, который выезжал на линию маршрута № 82 — от главного железнодорожного вокзала в микрорайон Александровка. К счастью, на борту автобуса под управлением 58-летнего шофера, не было пассажиров. А вот людям, находившимся в легковушке, не повезло.
— В результате ДТП пострадали и доставлены в больницу 19-летние водитель автомобиля Toyota Camry и его пассажир, — добавили в Госавтоинспекции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.