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Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на ж/д переезде в Атырауской области

После происшествия на железнодорожном переезде в Атырауской области задерживается ряд пассажирских поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Источник: t.me/PR_KTZh

Как сообщается в Telegram-канале национальной компании, на месте столкновения грузового поезда и грузового автомобиля ведутся восстановительные работы. Для их проведения задействовано 2 восстановительных поезда и 6 единиц автомобильной техники.

В этой связи задерживаются пассажирские поезда:

  • № 313 «Атырау — Мангистау»;
  • № 314 «Мангистау — Атырау»;
  • № 42 «Алматы — Атырау»;
  • № 41 «Атырау — Алматы»;
  • № 123 «Волгоград — Ташкент»;
  • № 691 «Атырау — Актобе».

Для оперативной организации перевозки пассажиров акимат Атырау выделил автобусы для маршрута от станции Атырау до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении. Национальный перевозчик обеспечивает меры по предоставлению питания пассажирам, а также предоставляет актуальную информацию посредством SMS-оповещения и на вокзалах о текущей ситуации курсирования пассажирских поездов.

Пассажиры могут обратиться за информацией о задержке пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433. Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

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