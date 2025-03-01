Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на ж/д переезде в Атырауской области

Для оперативной организации перевозки пассажиров акимат Атырау выделил автобусы для маршрута от станции Атырау до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении. Национальный перевозчик обеспечивает меры по предоставлению питания пассажирам, а также предоставляет актуальную информацию посредством SMS-оповещения и на вокзалах о текущей ситуации курсирования пассажирских поездов.