Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на ж/д переезде в Атырауской области

Как сообщается в Telegram-канале национальной компании, на месте столкновения грузового поезда и грузового автомобиля ведутся восстановительные работы. Для их проведения задействовано 2 восстановительных поезда и 6 единиц автомобильной техники.
В этой связи задерживаются пассажирские поезда:
- № 313 «Атырау — Мангистау»;
- № 314 «Мангистау — Атырау»;
- № 42 «Алматы — Атырау»;
- № 41 «Атырау — Алматы»;
- № 123 «Волгоград — Ташкент»;
- № 691 «Атырау — Актобе».
Для оперативной организации перевозки пассажиров акимат Атырау выделил автобусы для маршрута от станции Атырау до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении. Национальный перевозчик обеспечивает меры по предоставлению питания пассажирам, а также предоставляет актуальную информацию посредством SMS-оповещения и на вокзалах о текущей ситуации курсирования пассажирских поездов.
Пассажиры могут обратиться за информацией о задержке пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433. Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.