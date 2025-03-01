Подписывала фиктивные договоры: в Челябинске директор агентства недвижимости получила 8 лет колонии

В Челябинске местную жительницу признали виновной в совершении 9 преступлений, связанных с мошенничеством. Женщина, являясь директором крупного агентства недвижимости, подписывала фиктивные договоры купли-продажи и участия в долевом строительстве с южноуральцами. А все полученные в результате сделки средства забирала себе.
— Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора, — прокомментировали в региональном СУ СКР.
Женщина совершила преступления в период с 2017 по 2019 годы. С челябинки в пользу пострадавших взыскана сумма в размере 8 млн рублей. Ближайшие 8 лет и 6 месяцев она проведет в исправительной колонии общего режима.