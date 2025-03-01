Подписывала фиктивные договоры: в Челябинске директор агентства недвижимости получила 8 лет колонии

В Челябинске местную жительницу признали виновной в совершении 9 преступлений, связанных с мошенничеством. Женщина, являясь директором крупного агентства недвижимости, подписывала фиктивные договоры купли-продажи и участия в долевом строительстве с южноуральцами. А все полученные в результате сделки средства забирала себе.