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Работники МЧС спасли пенсионера из горящей квартиры в Борисове

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера из горящей квартиры в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Вчера вечером на ул. Серебренникова в райцентре произошел пожар в квартире. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире на втором этаже пенсионера в бессознательном состоянии. Звеном газодымозащитной службы пенсионер был вынесен из опасной зоны и передан бригаде скорой помощи. После осмотра медиками мужчина с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован в реанимационное отделение. Пожар уничтожил матрас, закоптил стены и имущество в квартире.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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