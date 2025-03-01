Работники МЧС спасли пенсионера из горящей квартиры в Борисове

Вчера вечером на ул. Серебренникова в райцентре произошел пожар в квартире. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире на втором этаже пенсионера в бессознательном состоянии. Звеном газодымозащитной службы пенсионер был вынесен из опасной зоны и передан бригаде скорой помощи. После осмотра медиками мужчина с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован в реанимационное отделение. Пожар уничтожил матрас, закоптил стены и имущество в квартире.