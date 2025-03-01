Мужчина пытался провезти через Беларусь из Литвы больше 50 тысяч долларов

Россиянин отрицательно ответил на вопрос таможенников, есть ли у него товары и денежные средства, которые подлежат декларированию. Однако в ходе проведения контроля таможенники выяснили, что мужчина перемещает 226 тысяч российских рублей и более 47 тысяч долларов.