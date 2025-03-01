Мужчина пытался провезти через Беларусь из Литвы больше 50 тысяч долларов

Гражданин России попытался провести через белорусско-литовскую границу более 50 тысяч долларов в эквиваленте. Как сообщили Государственном таможенном комитете, инцидент случился некоторое время назад в пункте пропуска «Бенякони». Из Литвы в Беларусь фигурант вместе с водителем и другими пассажирами авто въезжали по красному коридору пункт пропуска.
Россиянин отрицательно ответил на вопрос таможенников, есть ли у него товары и денежные средства, которые подлежат декларированию. Однако в ходе проведения контроля таможенники выяснили, что мужчина перемещает 226 тысяч российских рублей и более 47 тысяч долларов.
Как выяснилось, эту сумму (в эквиваленте она составляет более 50 тысяч долларов) фигурант не задекларировал умышленно для того, чтобы скрыть свой доход от налогообложения.
В настоящее время денежные средства изъяты до решения суда, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ему грозит, составляет до пяти лет лишения свободы.
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