В Воронежской области автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Авария случилась днем 28 февраля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 326 сообщением Новороссийск — Пермь. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, в результате произошло столкновение. В аварии никто не пострадал.