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В Воронежской области автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде на станции Хреновая, сообщили в ЮВЖД.

Авария случилась днем 28 февраля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 326 сообщением Новороссийск — Пермь. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, в результате произошло столкновение. В аварии никто не пострадал.

«Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Юго-Восточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавили в ЮВЖД.

ДТП