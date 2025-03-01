В Воронежской области автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде на станции Хреновая, сообщили в ЮВЖД.
Авария случилась днем 28 февраля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 326 сообщением Новороссийск — Пермь. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, в результате произошло столкновение. В аварии никто не пострадал.
«Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Юго-Восточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавили в ЮВЖД.