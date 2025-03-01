В Актюбинской области столкнулись два автомобиля — есть жертвы

«Трое человек доставлены в районную больницу. Все граждане Узбекистана, 1987, 1981, 2004 годов рождения. У них множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма. У всех состояние средней степени тяжести», — сообщили в областном управлении здравоохранения.