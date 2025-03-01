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В Актюбинской области столкнулись два автомобиля — есть жертвы

ДТП произошло на трассе «Актобе-Атырау-Астрахань».

Источник: Мой город

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. На трассе «Актобе-Атырау-Астрахань» столкнулись Chevrolet Cobalt и Volkswagen.

Об этом своим читателям сообщила областная газета «Диапазон», ссылаясь на источники в дорожной полиции. Пишется, что от удара одну из машин буквально разорвало.

«Трое человек доставлены в районную больницу. Все граждане Узбекистана, 1987, 1981, 2004 годов рождения. У них множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма. У всех состояние средней степени тяжести», — сообщили в областном управлении здравоохранения.

По факту дорожного происшествия ведется досудебное расследование.

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