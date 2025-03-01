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Заснул за рулем. В Лунинецком районе в результате ДТП погиб водитель

В Лунинецком районе в результате ДТП погиб водитель, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

Трагедия случилась 1 марта около 10:30. По предварительным данным, 30-летний житель Гомельской области, управляющий автомобилем Fiat, двигался по трассе М-10 «граница России — Гомель — Кобрин» в сторону Пинска. На 369-м километре дороги он уснул за рулем, в результате чего съехал в правый кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия. Следственные органы проведут правовую оценку случившегося.

«Водитель обязан садиться за руль автомобиля в отдохнувшем состоянии, кроме этого быть внимательным и осторожным, заранее прогнозировать дорожную обстановку и строго соблюдать Правила дорожного движения», — напомнили в УВД Брестского облисполкома.

ДТП