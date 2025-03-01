Заснул за рулем. В Лунинецком районе в результате ДТП погиб водитель

Трагедия случилась 1 марта около 10:30. По предварительным данным, 30-летний житель Гомельской области, управляющий автомобилем Fiat, двигался по трассе М-10 «граница России — Гомель — Кобрин» в сторону Пинска. На 369-м километре дороги он уснул за рулем, в результате чего съехал в правый кювет и врезался в дерево.