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Жительница Дрогичинского района хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам Br13,5 тыс

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дрогичинского района перевела аферистам Br13,5 тыс. в надежде заработать на инвестициях. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: Kev Costello/CC0

За помощью в милицию обратилась 70-летняя жительница Дрогичинского района. Она рассказала о том, что мошенники выманили у нее Br13,5 тыс. Потерпевшая пояснила, что в интернете она нашла рекламу об инвестировании в акции одной из компаний. Около двух месяцев женщина общалась с аферистами в мессенджере.

Потерпевшая надеялась на легкий и быстрый заработок. Поэтому она перевела небольшую сумму на банковский счет, который ей предоставил куратор. Через какое-то время последний сообщил женщине, что она заработала $25 тыс. Он также пояснил, что для вывода денег необходим транзитный счет, за открытие которого нужно заплатить. В дальнейшем женщине было необходимо заплатить комиссию банка за вывод денежных средств, а также налог на прибыль. Таким образом, пенсионерка перевела мошенникам Br13,5 тыс.

Когда злоумышленники поняли, что деньги у женщины просто закончились, они перестали выходить на связь. Тогда женщина и поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.