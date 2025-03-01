Жительница Дрогичинского района хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам Br13,5 тыс

За помощью в милицию обратилась 70-летняя жительница Дрогичинского района. Она рассказала о том, что мошенники выманили у нее Br13,5 тыс. Потерпевшая пояснила, что в интернете она нашла рекламу об инвестировании в акции одной из компаний. Около двух месяцев женщина общалась с аферистами в мессенджере.
Потерпевшая надеялась на легкий и быстрый заработок. Поэтому она перевела небольшую сумму на банковский счет, который ей предоставил куратор. Через какое-то время последний сообщил женщине, что она заработала $25 тыс. Он также пояснил, что для вывода денег необходим транзитный счет, за открытие которого нужно заплатить. В дальнейшем женщине было необходимо заплатить комиссию банка за вывод денежных средств, а также налог на прибыль. Таким образом, пенсионерка перевела мошенникам Br13,5 тыс.
Когда злоумышленники поняли, что деньги у женщины просто закончились, они перестали выходить на связь. Тогда женщина и поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.