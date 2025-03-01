«Просто было скучно» 14-летний подросток в Борисове разбил окно и получил уголовное дело

В Борисове несовершеннолетний подросток разбил окно и получил уголовное дело. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в милицию обратилась 50-летняя местная жительница. Она указала, что кто-то, по ее предположениям подросток, разбил окно в ее частном доме.
Милиция по горячим следам установила личность и нашла возмутителя спокойствия, им действительно оказался 14-летний подросток.
В ходе разбирательств он указал, что окно он разбил из-за того, что ему просто было скучно. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Добавим, что ответственность за подобные деяния в Беларуси наступает именно с 14 лет.
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