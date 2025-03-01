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В селе Уфимского района во время тушения пожара было найдено тело мужчины

В Уфимском районе пожар забрал жизнь мужчины.

Источник: Комсомольская правда

28 февраля ближе к полуночи в селе Лебяжий Уфимского района в частном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ближе к полуночи. Пожарные из МЧС России и управления пожарной безопасности города Уфы прибыли на место происшествия. Пламя успело распространиться по всему дому, и, к сожалению, в ходе тушения было найдено тело 72-летнего мужчины.

На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Предварительные данные указывают на то, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

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