В селе Уфимского района во время тушения пожара было найдено тело мужчины

28 февраля ближе к полуночи в селе Лебяжий Уфимского района в частном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ближе к полуночи. Пожарные из МЧС России и управления пожарной безопасности города Уфы прибыли на место происшествия. Пламя успело распространиться по всему дому, и, к сожалению, в ходе тушения было найдено тело 72-летнего мужчины.
На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Предварительные данные указывают на то, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
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