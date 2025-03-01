В селе Уфимского района во время тушения пожара было найдено тело мужчины

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ближе к полуночи. Пожарные из МЧС России и управления пожарной безопасности города Уфы прибыли на место происшествия. Пламя успело распространиться по всему дому, и, к сожалению, в ходе тушения было найдено тело 72-летнего мужчины.